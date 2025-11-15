Cuaca Jawa Tengah, Sabtu (15/11), Ini Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang merilis peringatan cuaca Jawa Tengah pada Sabtu (15/11).

Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diprediksi mengguyur sejak siang hingga awal malam, disertai kilat/petir dan angin kencang di banyak daerah.

BMKG menyebut hujan ringan–sedang hingga sedang–lebat akan terjadi dengan cakupan luas. Polanya dimulai dari wilayah pegunungan serta dataran tinggi, lalu merambat ke Jateng bagian barat, Pantura bagian tengah, dan sebagian wilayah selatan.

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Ringan–Sedang

Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Ungaran (Kabupaten Semarang)

Seluruh wilayah ini berada di lintasan angin Barat–Utara 10–25 km/jam dengan suhu rata-rata 26–32°C dan kelembapan 60–90 persen.

Hujan Sedang–Lebat