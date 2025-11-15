Tiga Korban Longsor Cibeunying Ditemukan di Titik yang Sama

jateng.jpnn.com, CILACAP - Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap menemukan titik terang.

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tiga korban pada Sabtu (hari ketiga pencarian), seluruhnya ditemukan di worksite A2.

Korban pertama, Muhammad Hafiz (6), ditemukan pukul 10.06 WIB. Disusul Nurisnaini (30) pada pukul 10.44 WIB, lalu Asmanto (70) pada pukul 11.37 WIB. Ketiganya berada di kedalaman material longsor yang mencapai 3 hingga 8 meter.

Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan mengatakan proses pencarian terus dipacu dengan penambahan alat berat.

“Dari pagi dua unit, sekarang sudah tujuh, dan akan ditambah jadi dua belas. Targetnya penyisiran makin cepat,” ujarnya saat konferensi pers di Cibeunying, Majenang.

Dia menegaskan seluruh kebutuhan warga terdampak telah dipenuhi, termasuk rencana penyediaan hunian sementara bagi rumah yang tak lagi aman.

“Instruksi Presiden adalah penanganan harus tuntas,” katanya.

Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah menjelaskan pencarian dibagi dua sektor, yakni A dan B. Korban yang ditemukan hari ini seluruhnya dari sektor A, tepatnya worksite A2. Salah satu temuan bahkan berupa body part, yang langsung dibawa ke RSUD Majenang guna identifikasi.