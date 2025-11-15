Pencarian Korban Longsor Cibeunying Masih Berlanjut, 14 Warga Belum Ditemukan

jateng.jpnn.com, CILACAP - Tiga hari setelah longsor melanda Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, proses pencarian korban masih berlangsung.

Hingga Sabtu (15/11) pukul 14.00, tim gabungan telah menemukan enam korban dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 14 warga lainnya masih dinyatakan hilang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan bahwa saat ini seluruh kekuatan diarahkan untuk menemukan para korban yang belum ditemukan.

Pencarian difokuskan di dua lokasi, yaitu Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut.

“Kami masih fokus untuk pencarian korban. Sudah ada enam yang ditemukan meninggal dunia,” ujar Bergas.

Menurut Bergas, operasi pencarian dilakukan setiap hari mulai pukul 07.00 setelah apel dan rapat koordinasi tim gabungan.

Baca Juga: Tiga Korban Longsor Cibeunying Ditemukan di Titik yang Sama

Seluruh korban yang ditemukan kemudian diidentifikasi untuk memastikan identitas dan asal mereka.

Bergas memastikan kebutuhan logistik untuk warga terdampak longsor tercukupi, termasuk di dua lokasi pengungsian yang sudah disiapkan.