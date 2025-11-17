Tanah Longsor Terjang Pandanarum Banjarnegara, 179 Warga Mengungsi

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Tanah longsor menghantam wilayah pegunungan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Musibah terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Minggu (16/11), sekitar pukul 13.30 WIB, memaksa ratusan warga mengungsi dan memicu kekhawatiran pergerakan tanah susulan.

Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan timnya langsung meluncur ke lokasi tak lama setelah laporan masuk.

Tim Reaksi Cepat (TRC) diterjunkan untuk melakukan asesmen dan kaji cepat di area terdampak yang lokasinya berada tak jauh dari lereng bukit.

“Hingga pukul 16.35 WIB tercatat sebanyak 179 jiwa mengungsi ke Pendopo Kecamatan Pandanarum. Saat ini belum terkonfirmasi adanya korban meninggal dunia,” ujar Aji.

BPBD Banjarnegara juga belum bisa memastikan jumlah rumah yang rusak karena pendataan masih berlangsung. Medan yang labil dan pergerakan tanah membuat proses asesmen dilakukan dengan ekstra hati-hati.

Sejumlah video amatir yang beredar lewat WhatsApp ikut menggambarkan kepanikan warga. Dalam rekaman 26 detik, tampak warga berlarian sambil berteriak ketika material longsor meluncur dari bukit di belakang permukiman.

Video lain berdurasi 13 detik menunjukkan sebuah rumah yang telah tertimbun tanah, sementara narator menyebut gerakan tanah masih terjadi. (antara/jpnn)