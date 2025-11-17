JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 13:55 WIB
Dua Korban Longsor Cibeunying Ditemukan pada Hari Kelima Evakuasi - JPNN.com Jateng
Tim SAR mengevakuasi jenazah korban bencana tanah longsor yang ditemukan di Worksite A-2, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada hari kelima operasi pencarian, Senin (17/11/2025). ANTARA/HO-Basarnas Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, memasuki hari kelima dengan upaya yang makin dioptimalkan.

Tim Search and Rescue (SAR) gabungan bergerak sejak pagi memanfaatkan kondisi cuaca yang cerah untuk mempercepat penyisiran material longsor.

SAR Mission Coordinator (SMC) Muhammad Abdullah mengatakan cuaca menjadi faktor penting dalam pencarian kali ini.

“Mudah-mudahan cuaca cerah hari ini bisa memaksimalkan pencarian hingga seluruh korban dapat segera ditemukan,” ujarnya, Senin (17/11).

Pada hari kelima, tim SAR menerapkan tiga metode pencarian secara paralel. Drone thermal dikerahkan untuk mendeteksi titik panas yang diduga posisi korban, anjing pelacak menyusuri area permukiman yang tertimbun, dan alat berat terus menggaruk material longsor untuk mempercepat penggalian.

“Pembagian area pencarian masih sama seperti hari sebelumnya, yaitu di empat worksite, A1 dan A2 di Dusun Cibuyut serta B1 dan B2 di Dusun Tarukahan,” ujar Abdullah.

Setiap titik dipimpin koordinator lapangan dengan jalur evakuasi yang kini lebih aman seiring mulai stabilnya tanah.

Kondisi cuaca yang lebih bersahabat juga dipengaruhi modifikasi cuaca oleh BNPB sejak Minggu (16/11). Upaya itu berdampak langsung, karena sejak Minggu sore hingga Senin pagi, hujan tak turun di sekitar lokasi bencana sehingga pencarian berlangsung lebih efektif.

