Ribuan Santri Padati Makam Sunan Kalijaga Demak, Minta Konflik di Kadilangu Berakhir

Senin, 17 November 2025 – 15:22 WIB
Santri dari Paguyuban Pathok Jogo Joyo Kusumo Kabupaten Demak menggelar ziarah ke Makam Sultan Fattah, Demak, Minggu (16/11/2025). Foto: Dokumentasi untuk JPNN

jateng.jpnn.com, DEMAK - Ribuan santri dari Paguyuban Pathok Jogo Joyo Kusumo Kabupaten Demak menggelar ziarah ke Makam Sunan Kalijaga dan Makam Sultan Fattah, Demak, Minggu (16/11).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kiai Nur Amin dan diinisiasi Paguyuban Trah Palang Nagoro yang merupakan bagian dari dzuriyyah Sunan Kalijaga.

Munawir, salah satu pengurus paguyuban, menegaskan bahwa ziarah ini menjadi bagian dari ikhtiar panjang untuk memulihkan keharmonisan di antara dzuriyyah Sunan Kalijaga.

“Kami sangat prihatin dengan konflik yang terjadi. Kami mendorong agar semuanya kembali rukun demi menjaga muruah Kanjeng Sunan Kalijaga,” ujarnya.

Dia berharap konflik di Kadilangu dapat segera diakhiri karena berdampak pada kebingungan umat.

“Kami terus melakukan berbagai langkah agar persoalan ini cepat selesai,” tambahnya.

Rombongan santri yang hadir berasal dari berbagai kademangan. Selain berziarah ke Makam Sunan Kalijaga, mereka juga melanjutkan kunjungan ke Makam Sultan Fatah di kawasan Masjid Agung Demak.

Sebelum pelaksanaan ziarah, pengurus paguyuban telah melakukan audiensi dengan DPRD Demak untuk menyampaikan keprihatinan mereka terkait konflik internal keluarga Kadilangu. (jpnn)

