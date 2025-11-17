Kecelakaan Beruntun di Simpang Exit Tol Bawen, Truk Tabrak 4 Kendaraan, 2 Orang Luka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan beruntun terjadi di persimpangan lampu lalu lintas Exit Tol Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Senin (17/11).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 15.00 tersebut melibatkan empat kendaraan itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi dua pengemudi mengalami luka ringan.

Kasat Lantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika truk wing box bernomor polisi BL 8920 AK melaju dari arah Ungaran menuju Salatiga.

Saat memasuki kawasan lampu lalu lintas Exit Tol Bawen, truk tersebut diduga mengalami rem blong.

"Sesampainya di lampu merah Exit Tol Bawen, truk tersebut menabrak dua kendaraan, yakni Suzuki Carry bernopol H 8790 DA dan Mitsubishi L300 Box bernopol H 8809 TA. Saat itu kondisinya sedang lampu merah," ujar AKP Lingga.

Setelah menabrak dua kendaraan di depannya, truk masih terus melaju dan kemudian menghantam dua kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, yaitu Toyota Avanza dengan nomor polisi H 1408 KO dan Hyundai Ioniq bernopol AD 705 H.

"Setelah itu banting setir ke kanan dan menabrak dua kendaraan lain," kata AKP Lingga.

Dua pengemudi mengalami luka akibat benturan. Pengemudi Suzuki Carry, Sumadi (42), mengalami cedera kepala serta luka sobek di dahi.