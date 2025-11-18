Ini 7 Pelanggar yang Diburu Polisi Selama Operasi Zebra 14 Hari ke Depan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) resmi menggelar Operasi Zebra Candi 2025. Kali ini, polisi akan menindak setidaknya tujuh pelanggar lalu lintas.

Hal itu dilakukan karena ada tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berdampak pada tingginya risiko keselamatan jalan.

Operasi yang berlangsung sejak 17 hingga 30 November 2025 atau selama 14 hari ini mengerahkan 2.478 personel gabungan yang terdiri 240 dari Polda Jateng dan 2.238 dari polres jajaran.

Wakaopsda Operasi Candi 2025 Kombes Risto Samodra mengatakan operasi kepolisian terpusat ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di wilayah Jateng.

"Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya resiko keselamatan jalan yang ditandai dengan masihntingina angka kecelakaan dan pelanggaran yang masih cukup tinggi," kata Kombes Risto.

Menurutnya, Operasi Zebra Candi tahun ini digelar untuk menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas, sekaligus menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dia meminta para personel di lapangan harus mengedepankan langkah preventif, edukatif, dan humanis, disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

"Operasi Zebra Candi akan menyasar berbagai pelanggaran seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi dibawah umur, berboncengan lebih dari satu, tidak memakai helm SNI atau sabuk keselamatan, mabuk saat berkendara, melawan arus dan melebihi batas kecepatan," ujarnya.