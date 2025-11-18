Cuaca Jawa Tengah, Selasa (18/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani merilis peringatan cuaca Jawa Tengah untuk Selasa (18/11).

Hampir seluruh Jawa Tengah dipayungi awan gelap. Sejumlah daerah masuk kategori hujan sedang–lebat, sementara sebagian lain masih berada di level hujan ringan–sedang.

BMKG juga mengingatkan potensi petir, angin kencang, pohon tumbang, hingga bencana hidrometeorologi.

Di Semarang, cuaca pagi–siang cerah berawan, tetapi sore hingga awal malam berpotensi hujan. Angin bertiup dari barat–utara 10–25 km/jam, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90 persen.

Daerah-daerah ini memiliki potensi hujan sedang-lebat disertai kilat/petir dan angin kencang:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Magelang, Temanggung, Banyumas (sebagian wilayah), Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Salatiga, Grobogan (beberapa titik), Blora, Kendal (daerah tertentu), Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Slawi, Ungaran, Ambarawa, Bumiayu, dan Majenang.

Kawasan ini berada di jalur rawan longsor, banjir, angin kencang, dan sambaran petir. BMKG menyebut wilayah pegunungan dan dataran tinggi sebagai titik paling berisiko.

Daerah-daerah berikut berpotensi diguyur hujan intensitas lebih rendah, meski tetap berisiko genangan air dan angin kencang sesekali:

Kebumen, Purworejo, Jepara, Kudus, Demak,Semarang, Rembang, Pati, Surakarta, Pekalongan, Kendal (wilayah lainnya), Kabupaten/Kota di jalur Pantura bagian tengah.

BMKG menyebut pola angin barat–utara dominan dengan kecepatan 10–30 km/jam. Suhu udara Jateng berada di kisaran 18–32°C, kelembapan 60–95 persen.