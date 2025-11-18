JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah, Selasa (18/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Cuaca Jawa Tengah, Selasa (18/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Selasa, 18 November 2025 – 09:48 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Selasa (18/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam - JPNN.com Jateng
Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa 18 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani merilis peringatan cuaca Jawa Tengah untuk Selasa (18/11).

Hampir seluruh Jawa Tengah dipayungi awan gelap. Sejumlah daerah masuk kategori hujan sedang–lebat, sementara sebagian lain masih berada di level hujan ringan–sedang.

BMKG juga mengingatkan potensi petir, angin kencang, pohon tumbang, hingga bencana hidrometeorologi.

Baca Juga:

Di Semarang, cuaca pagi–siang cerah berawan, tetapi sore hingga awal malam berpotensi hujan. Angin bertiup dari barat–utara 10–25 km/jam, suhu 26–32°C, kelembapan 60–90 persen.

Daerah-daerah ini memiliki potensi hujan sedang-lebat disertai kilat/petir dan angin kencang:

  • Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Magelang, Temanggung, Banyumas (sebagian wilayah), Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Salatiga, Grobogan (beberapa titik), Blora, Kendal (daerah tertentu), Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Slawi, Ungaran, Ambarawa, Bumiayu, dan Majenang.

Kawasan ini berada di jalur rawan longsor, banjir, angin kencang, dan sambaran petir. BMKG menyebut wilayah pegunungan dan dataran tinggi sebagai titik paling berisiko.

Baca Juga:

Daerah-daerah berikut berpotensi diguyur hujan intensitas lebih rendah, meski tetap berisiko genangan air dan angin kencang sesekali:

  • Kebumen, Purworejo, Jepara, Kudus, Demak,Semarang, Rembang, Pati, Surakarta, Pekalongan, Kendal (wilayah lainnya), Kabupaten/Kota di jalur Pantura bagian tengah.

BMKG menyebut pola angin barat–utara dominan dengan kecepatan 10–30 km/jam. Suhu udara Jateng berada di kisaran 18–32°C, kelembapan 60–95 persen.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa 18 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg Hujan Lebat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU