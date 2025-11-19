Terbukti Cemari Sungai, Satu Pabrik Tekstil di Batang Disegel

jateng.jpnn.com, BATANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, mengambil langkah tegas dengan menutup sementara aktivitas pembuangan limbah cair oleh salah satu industri tekstil yang terbukti mencemari sungai.

Hasil uji laboratorium menunjukkan limbah cair dari pabrik tersebut melampaui baku mutu dan berpotensi merusak lingkungan.

Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan penutupan dilakukan setelah pemkab mengambil sampel dari tiga perusahaan tekstil beberapa waktu lalu. Dari hasil uji, satu perusahaan dinyatakan melakukan pelanggaran serius.

“Kandungan limbah cair yang dibuang jauh melebihi ambang batas standar air. Dengan hasil laboratorium itu, saya sudah perintahkan penutupan sementara pembuangan limbah perusahaan tersebut,” tegas Faiz, Selasa (18/11).

Dia menambahkan Pemkab Batang juga telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menghitung besaran denda yang wajib ditanggung perusahaan, sesuai tingkat pelanggaran dan dampak pencemaran yang ditimbulkan.

Tak hanya itu, perusahaan diwajibkan menyerahkan roadmap perbaikan, termasuk langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama proses perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala DLH Batang Rusmanto menjelaskan pihaknya mengambil sampel limbah dari sejumlah titik pada 8 Oktober 2025, serta sampel khusus dari PT Mafahtex, PT Sukorintex, dan PT Primatex pada 27 Oktober 2025.

Salah satu pabrik yang memproduksi sarung terbukti menjadi sumber pencemaran.