Hari Keenam Pencarian, Dua Korban Longsor Cibeunying Ditemukan Berdekatan di Kedalaman 4 Meter

Rabu, 19 November 2025 – 04:00 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban bencana tanah longsor yang ditemukan di Worksite B-2, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025). ANTARA/HO-Basarnas Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Operasi pencarian korban tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap kembali membuahkan hasil.

Dua korban ditemukan pada hari keenam pencarian, Selasa (18/11), di tengah kondisi lapangan yang makin menantang.

Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah mengatakan operasi dimulai sejak pukul 05.30 WIB. Namun, hujan deras memaksa tim menghentikan pencarian lebih awal pada pukul 16.15 WIB.

“Hari ini kami berhasil menemukan dan mengevakuasi dua korban, semuanya berada di Worksite B-2,” ujar Abdullah selaku Koordinator Misi SAR.

Korban pertama, Arumi Purnamasari (4), ditemukan pada pukul 15.03 WIB. Selang satu jam kemudian, tim menemukan ibunya, Lili Safitri (39), pada pukul 16.12 WIB.

Keduanya berada di lokasi yang sama, hanya beberapa meter dari sepeda motor keluarga yang lebih dulu ditemukan tertimbun.

Menurut Abdullah, medan yang ditemui tim semakin sulit. Kedalaman timbunan mencapai empat meter, sementara area pencarian makin menyempit.

“Ekskavator tidak dapat masuk ke Worksite A-1 karena tanah masih sangat lembut. Akses ke B-1 juga terhambat kondisi yang sama,” jelasnya.

Dua korban longsor Cibeunying, Cilacap, ditemukan pada hari keenam pencarian, Selasa (18/11).
Sumber antara
