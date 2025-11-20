Tiga Korban Longsor Cibeunying Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

JPNN.com

Kamis, 20 November 2025 – 07:33 WIB
Tim SAR mengerahkan alat berat dalam operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada hari ketujuh, Rabu (19/11/2025). ANTARA/HO-Basarnas Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, diperpanjang hingga tiga hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban meninggal dunia pada hari ketujuh pencarian.

Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah menegaskan operasi lanjutan ini merupakan hasil musyawarah bersama keluarga korban, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

“Keluarga berharap operasi diteruskan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” tegas Abdullah yang juga bertugas sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), Rabu (19/11).

Hari ketujuh operasi kembali menyodorkan kabar duka. Dua jenazah dievakuasi dari dua titik berbeda. Korban pertama, Nina Puspita (44) ditemukan pukul 11.03 WIB di Worksite B-1.

Sekitar satu jam kemudian, tepat pukul 12.22 WIB, tim menemukan korban kedua, Januar Kian Abdilah (15) di Worksite B-2.

“Keduanya berhasil kami evakuasi. Kondisinya sudah meninggal dunia,” ujar Abdullah.

Dengan ditemukannya korban di titik B-2, area tersebut dinyatakan bersih. Fokus berikutnya bergeser ke Worksite A-1 yang masih menyisakan satu korban hilang, serta Worksite B-1 yang masih menyimpan dua nama.

Tiga korban yang masih dalam pencarian masing-masing adalah Maysarah Salsabila (14) di A-1, serta Vani Hayati Lanjarsari (12) dan Fatin Ayu Rengganis (2) di B-1.

Sumber Antara
