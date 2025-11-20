Duta Muda BPJS Kesehatan 2025 Dorong Generasi Muda Tingkatkan Literasi JKN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BPJS Kesehatan kembali menegaskan peran generasi muda dalam meningkatkan literasi kesehatan dengan mengukuhkan para finalis Duta Muda BPJS Kesehatan 2025.

Acara penganugerahan digelar Rabu (19/11) sebagai momentum pengakuan terhadap generasi muda inspiratif yang siap menjadi penggerak edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengapresiasi seluruh finalis yang telah menunjukkan komitmen, kreativitas, dan kepedulian terhadap Program JKN.

Menurut Ghufron, para Duta Muda telah membuktikan kontribusi nyata melalui gagasan kreatif, kampanye solutif dan aksi sosial yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Generasi muda merupakan segmen yang paling aktif dan berpengaruh di ruang publik digital. Berdasarkan Laporan Digital Indonesia 2025 (DataReportal, Februari 2025), dari 143 juta pengguna media sosial di Indonesia, kelompok usia 13-24 tahun menjadi pengguna paling dominan. Fakta ini sejalan dengan data BPJS Kesehatan per November 2025 yang menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan komposisi peserta terbanyak Program JKN,” ujar Ghufron.

Ghufron menyebut generasi muda adalah key opinion leader di era digital, memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi publik, dan meningkatkan literasi kesehatan.

Program Duta Muda BPJS Kesehatan dirancang sebagai wadah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap JKN sejak dini.

“Dalam mendukung ekosistem komunikasi digital, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi BPJS on Air, sebuah program edukasi interaktif yang disiarkan secara langsung melalui platform TikTok. Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi JKN secara real-time, mengajukan pertanyaan secara langsung, serta menikmati pendekatan edukasi yang ringan, kreatif, dan dekat dengan karakter generasi muda,” katanya.