Livin’ Fest 2025 Semarang: Dorong Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif Lokal

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bank Mandiri sukses menyelenggarakan Livin’ Fest 2025 di Semarang, festival ekonomi kreatif yang menegaskan peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Gelaran ini berlangsung selama empat hari, 13-16 November 2025, dan mampu menarik lebih dari 32.000 pengunjung sekaligus membuka panggung bagi ratusan pelaku UMKM di Jawa Tengah untuk menunjukkan inovasi dan produk unggulan mereka.

Bank bersandi saham BMRI ini menghadirkan lebih dari 210 UMKM yang bergerak di sektor kuliner, fesyen, kriya, kecantikan hingga gaya hidup urban.

Para pelaku usaha memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penjualan, memperluas jaringan, dan memperkenalkan produk unggulan kepada pasar yang lebih luas.

Regional CEO Bank Mandiri Region VII/Jawa 2 Iwan Tri Imawan menyebut Livin’ Fest menjadi ruang kolaborasi bagi UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat untuk tumbuh bersama.

“Melalui festival ini, kami ingin menghadirkan nilai tambah nyata bagi perekonomian lokal, termasuk pemberian sertifikat halal dan edukasi digitalisasi yang membuka peluang usaha lebih luas bagi pelaku UMKM di Semarang,” ujar Iwan dalam keterangan resmi, Kamis (20/11).

Selama empat hari pelaksanaan, aktivitas transaksi di area festival mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Melalui mesin EDC, Bank Mandiri membukukan volume transaksi mencapai Rp 5,7 miliar, yang sebagian besar berasal dari sektor kuliner, fesyen hingga produk gaya hidup.