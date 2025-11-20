Pencarian Korban Longsor Banjarnegara, Tim SAR Berpacu dengan Cuaca Buruk, Dua Jenazah Ditemukan

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Dua jenazah korban longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, ditemukan Tim SAR gabungan pada proses pencarian, Kamis (20/11).

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengungkapkan kedua korban ditemukan di dua titik berbeda, yakni sektor C-2 dan A-2.

“Keduanya tertimbun material longsor dengan kedalaman antara setengah hingga satu meter,” ujar Budiono.

Jenazah kemudian dievakuasi ke posko Puskesmas Pandanarum untuk proses identifikasi lanjutan.

Dengan temuan ini, total korban meninggal akibat longsor yang terjadi Minggu (16/11) itu bertambah menjadi lima orang.

Budiono menjelaskan, pencarian diperkuat 12 alat berat untuk mempercepat penggalian material.

Namun, medan yang labil dan cuaca yang terus memburuk membuat proses penyisiran harus dilakukan ekstra hati-hati.

BMKG memprakirakan wilayah Pandanarum akan diguyur hujan ringan hingga lebat dalam dua hari ke depan, membuat risiko longsor susulan tetap tinggi.