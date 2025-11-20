Rektor Udinus Masuk Kepengurusan APTISI Pusat, Robot Sekar Gamelan Dihibahkan kepada Presiden

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rektor Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Prof Dr Pulung Nurtantio Andono resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Bidang Sistem Informasi Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) periode 2025–2030.

Pelantikan berlangsung dalam Rembug Nasional bertema Arah Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045 di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta, Senin (17/11).

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum APTISI dan disaksikan sekitar 1.500 pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) dari seluruh Indonesia.

Prof Pulung menyebut amanah itu sebagai kesempatan memperkuat integrasi digital di tubuh APTISI.

“Transformasi sistem informasi menjadi elemen penting agar layanan organisasi lebih cepat dan data antarwilayah benar-benar terhubung,” ujarnya.

Dalam forum nasional itu, inovasi Robot Sekar Gamelan Nuswantoro turut mencuri perhatian.

Robot hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa FIK serta FT Udinus tersebut unjuk kebolehan memainkan gamelan Jawa secara otomatis selama 24 jam.

Prof Pulung menjelaskan inovasi itu lahir dari kegelisahan terhadap alat musik tradisional yang makin jarang dipakai.