Jumat, 21 November 2025 – 08:10 WIB
Evakuasi Korban Longsor di Banjarnegara: Lima Jenazah dan Dua Potongan Tubuh Ditemukan
Perugas SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (20/11/2025). ANTARA/HO-SAR Semarang

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Pencarian korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terus dilakukan.

Tim SAR gabungan menemukan lima jenazah dan dua potongan tubuh pada Kamis dalam operasi pencarian yang berlangsung di sektor A dan C pada Kamis (20/11).

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menyebut tiga jenazah sudah teridentifikasi, masing-masing bernama Esiah, Karti, dan Maruni. Dua korban lainnya masih dalam proses identifikasi.

“Tujuh korban ditemukan di sektor A dan C. Untuk dua lainnya belum teridentifikasi,” ujarnya.

Proses evakuasi berlangsung berat. Tim dibantu 12 alat berat untuk mengurai tumpukan material longsor yang mengubur rumah dan jalan di desa perbukitan tersebut.

Sementara di sektor B, petugas masih berkutat melakukan penyodetan genangan air yang menghambat pencarian.

“Akan ada tambahan alat berat agar proses pencarian bisa lebih cepat,” kata Budiono.

Longsor besar melanda Pandanarum pada Minggu (16/11), dipicu curah hujan ekstrem yang menghantam kawasan perbukitan selama beberapa jam. Puluhan warga dilaporkan hilang, tertimbun dalam gelap lumpur dan reruntuhan.

antara
