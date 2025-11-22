Kastubi Pernah Menasihati Dosen Untag soal Hubungan Asmaranya dengan AKBP Basuki

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Teman sejawat almarhumah Dwinanda Linchia Levi, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, membeberkan fakta baru soal hubungan pribadi mendiang dengan perwira menengah Polda Jateng AKBP Basuki.

Pernyataan itu disampaikan Kastubi, anggota Tim Advokasi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Untag Semarang, dalam taklimat media pernyataan sikap kampus pada Jumat (21/11).

Dia menegaskan fokus advokasi bukan hanya menunggu hasil autopsi yang dijadwalkan keluar pada Senin (24/11).

“Saya sebagai teman sejawat masih punya keraguan terkait kematian saudari Levi. Kami belum puas karena ponsel dan rekaman CCTV belum diuji lewat digital forensik,” ujar Kastubi.

Menurutnya, isi ponsel dan rekaman kamera pengawas itu bisa saja menyimpan materi yang berpotensi memunculkan tekanan psikologis atau fisik pada Levi sebelum meninggal.

“Ada kemungkinan tekanan darah meningkat drastis yang berkontribusi terhadap hilangnya nyawa almarhumah,” tambahnya.

Kastubi menyebut saat ini sudah ada seorang anggota polisi yang ditempatkan di patsus oleh Bid Propam Polda Jateng sebagai tindak lanjut penyelidikan. Dia menilai hal itu sebagai perkembangan penting yang perlu dikawal.

Dia juga menuturkan bahwa Levi hidup seorang diri dan beberapa kali bercerita mengenai kehidupannya sebelum menjadi dosen di Semarang. Termasuk soal kedekatannya dengan beberapa anggota kepolisian, salah satunya AKBP Basuki.