JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Di Balik Kematian Dosen Untag Tanpa Busana, Rekan Cerita Kebaikan Korban

Di Balik Kematian Dosen Untag Tanpa Busana, Rekan Cerita Kebaikan Korban

Sabtu, 22 November 2025 – 16:35 WIB
Di Balik Kematian Dosen Untag Tanpa Busana, Rekan Cerita Kebaikan Korban - JPNN.com Jateng
Eva Arief, dosen Hukum Internasional Untag, rekan Dwinanda Linchia Levi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepergian Dwinanda Linchia Levi, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, meninggalkan duka mendalam bagi para kolega.

Satu di antaranya datang dari Eva Arief, dosen Hukum Internasional Untag yang mengenal Levi sebagai sosok yang hangat, ramah dan gemar berbagi.

Eva menyampaikan bahwa Levi dikenal sebagai pribadi dermawan yang kerap membantu orang lain tanpa pamrih.

Baca Juga:

“Orangnya itu baik ya, ramah. Tidak pernah lah nyakitin kami. Terus kemudian dermawan, sedekahnya banyak. Kalau ada orang jualan makanan ke kampus, dibeli sama Bu Levi, lalu dikasihkan ke teman-teman, bukan untuk dia sendiri,” ujar Eva di Kampus Untag Semarang, Jumat (21/11).

Menurut Eva, tutur kata Levi lembut dan sikapnya selalu membuat rekan kerja merasa nyaman. “Orangnya halus, bicaranya halus. Cantik lagi pula,” ujarnya.

Kepergian Levi membuat lingkungan kampus dipenuhi rasa kehilangan, terutama kalangan dosen perempuan yang dekat dengannya.

Baca Juga:

“Kami semua sedih. Saya pengin nangis kalau ingat. Karena orangnya baik,” kata Eva.

Sebagai penghormatan, para kolega menggelar khataman Alquran. Pada Minggu mendatang, mereka juga akan melaksanakan Yasin dan Tahlil di masjid kampus.

Dosen Untag Semarang ditemukan tewas tanpa busana di hotel, rekan kerja mengenang kebaikannya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng polda jateng polisi Hotel dosen untag akbp basuki dwinanda linchia levi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU