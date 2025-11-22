Dorong Pembelajaran Digital, Andhika Pangarso Serahkan 10 Smart TV untuk MTs Qodiriyah Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso melakukan kunjungan daerah pemilihan (Dapil) ke MTs Qodiriyah yang berada di Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (22/11/2025).

Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Andhika untuk melihat langsung kebutuhan sekolah sekaligus menyerahkan bantuan program CSR BRI berupa 10 unit Smart TV.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung proses belajar mengajar, terutama dalam meningkatkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Andhika, dunia pendidikan harus terus berkembang agar mampu menjawab tantangan zaman.

“Pendidikan adalah hal yang sangat fundamental bagi generasi muda Indonesia. Kita harus memastikan sekolah-sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendorong kualitas pembelajaran,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Demak, Jepara, dan Kudus itu di sela kunjungan.

Sementara itu, Kepala MTs Qodiriyah, Isnaeni Salim, menyambut baik bantuan tersebut. Dia menyebut Smart TV akan menjadi sarana penting bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif.

“Kami berterima kasih atas kepedulian Mas Dewan. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan pendidikan. Kehadiran Smart TV akan memunculkan inovasi pembelajaran dan kreativitas guru secara otomatis,” ungkap Isnaeni.

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya banyak guru mengajar hanya menggunakan metode konvensional. Namun, setelah supervisi terbaru, sudah terlihat perubahan dimana beberapa guru mulai memanfaatkan Smart TV untuk menampilkan materi sejarah, sains, hingga video pembelajaran.

Dengan cara ini, siswa tak lagi hanya menerima penjelasan lisan, tetapi juga mendapat visualisasi yang membuat mereka lebih mudah memahami materi.