Dari Kopi hingga Batik, Andhika Pangarso Pacu Semangat Wirausaha Muda Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Dalam kunjungan kerjanya di Demak, Andhika membuka pelatihan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang digelar Kementerian Perindustrian di Hotel Amantis Demak, Minggu (23/11/2025).

Acara itu diikuti 250 peserta dari tiga sektor IKM, yakni pengolahan kopi, batik, dan servis leptop.

Andhika menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk benar-benar mencetak wirausaha baru yang siap berkembang. Para peserta dibekali materi penting, mulai dari pengembangan usaha, hingga akses permodalan.

“UMKM hari ini menjadi penopang perekonomian Indonesia. Di Demak saja ada sekitar 30 ribu UMKM. Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong UMKM makin maju dan berdaya saing,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar itu.

Pelatihan berlangsung hingga empat hari. Pada hari kedua, dari 250 peserta akan diseleksi menjadi 15 orang terbaik di tiap kelompok, sehingga tersisa 45 peserta yang akan mendapatkan pendalaman materi secara intensif.

Andhika menegaskan bahwa proses pendampingan tidak berhenti setelah pelatihan.

“Semua peserta akan kami monitor perkembangan usahanya. Banyak materi yang akan mereka terima, dan kami ingin memastikan eksekusinya berjalan baik,” jelasnya.