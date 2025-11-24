Teka-Teki Dosen Untag Tewas di Hotel, Polda Jateng Periksa Ulang Semua Bukti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi (35) masih menyisakan misteri.

Polda Jateng turun lagi ke lokasi kejadian, sebuah hotel di Jalan Telaga Bodas Raya No. 11, Karangrejo, Gajahmungkur, Sabtu (22/11).

Tim gabungan dari Ditreskrimum dan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng bekerja berjam-jam, menyisir kamar tempat korban ditemukan tak bernyawa pada Senin (17/11).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio menyebut sejumlah barang sudah diamankan. Obat-obatan, barang pribadi, hingga perangkat komunikasi menjadi fokus pemeriksaan.

“Semua bukti terkait kejadian meninggalnya seseorang sudah kami ambil. Ada obat-obatan, ada barang-barang lain. Semuanya akan dicek secara forensik,” kata Subagio.

Pemeriksaan saksi masih bergulir. Polisi juga menunggu hasil resmi autopsi dari kedokteran forensik.

“Masih berproses. Kami sedang menunggu hasil forensik dan Labfor. Pemeriksaan saksi juga berjalan,” ujarnya.

Tak hanya bukti fisik, penelusuran digital forensik ikut menajam. Perangkat komunikasi korban maupun milik AKBP Basuki (orang terakhir yang bersama korban) udah diamankan untuk diurai jejak elektroniknya.