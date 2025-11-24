Cuaca Jawa Tengah, Senin (24/11), Sejumlah Daerah Hujan Lebat, Harap Hati-Hati!
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca Jawa Tengah pada Senin (24/11) tampaknya tak memberi banyak ruang bagi langit cerah.
BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang merilis daftar lengkap wilayah yang bakal diguyur hujan, mulai dari kategori ringan hingga sedang–lebat.
Citra satelit Himawari per pukul 06.00 WIB memperlihatkan gumpalan awan tebal menyelimuti hampir seluruh Jateng. Pagi di Kota Semarang sendiri tercatat hujan ringan dengan suhu 25,6 derajat Celsius dan kelembapan 91 persen.
BMKG mengingatkan adanya peningkatan potensi cuaca ekstrem, terutama di wilayah dataran tinggi dan pegunungan. Hujan sedang–lebat diperkirakan disertai angin kencang, petir, hingga peluang bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang.
Berikut daftar lengkap cuaca hari ini di setiap kota/kabupaten di Jawa Tengah:
Hujan Ringan
- Cilacap
- Purworejo
- Wonosobo
- Kebumen
- Slawi (Kab. Tegal)
- Brebes
- Sukoharjo
- Pekalongan
- Tegal (Kota)
- Bumiayu (Kab. Brebes)
- Majenang (Kab. Cilacap)
Hujan Sedang–Ringan
- Purwokerto (Kab. Banyumas)
- Purbalingga
- Boyolali
- Klaten
- Wonogiri
- Karanganyar
- Sragen
- Grobogan
- Rembang
- Pati
- Pemalang
- Semarang (Kota)
- Batang
- Salatiga
- Ambarawa (Kab. Semarang)
Hujan Sedang–Lebat
