JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Longsor Banjarnegara, Pencarian Korban Memasuki Hari Terakhir, 16 Orang Masih Tertimbun

Longsor Banjarnegara, Pencarian Korban Memasuki Hari Terakhir, 16 Orang Masih Tertimbun

Selasa, 25 November 2025 – 13:18 WIB
Longsor Banjarnegara, Pencarian Korban Memasuki Hari Terakhir, 16 Orang Masih Tertimbun - JPNN.com Jateng
Proses pencarian korban yang tertimbun material longsor di Dukuh Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. FOTO: Humas Basarnas Semarang.

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Upaya pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, memasuki fase penentuan.

Sudah sepuluh hari tim gabungan bekerja tanpa henti, namun hingga Selasa (25/11) pagi tak ada tambahan korban yang ditemukan.

Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono memastikan bahwa hari ini menjadi hari terakhir dari masa perpanjangan operasi SAR.

Baca Juga:

Sejak pagi, seluruh kekuatan dikerahkan penuh untuk menyisir titik-titik yang masih menyimpan kemungkinan keberadaan korban.

“Masuk hari kesepuluh, semua kami maksimalkan. Total ada 900 personel gabungan, 25 alat berat, alcon, dan juga K9 untuk deteksi awal,” ujar Budiono.

Dia menyebut informasi dari keluarga maupun warga sekitar masih terus dihimpun untuk menyempitkan fokus pencarian. Langkah ini membuat strategi tim diarahkan lebih tajam.

Baca Juga:

“Untuk hari ini kami konsentrasikan di sektor C—C1, C2, dan C3. Sektor A sudah tuntas, dan di sektor B tinggal sedikit,” jelasnya.

Hari kesepuluh ini menjadi hari krusial setelah Basarnas memperpanjang operasi SAR selama tiga hari. Semalam, rapat koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, keluarga korban, dan seluruh unsur sukarelawan.

Upaya pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, memasuki fase penentuan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   longsor banjarnegara banjarnegara longsor Basarnas korban longsor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU