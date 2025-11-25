JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Gus Yasin Angkat Bicara Kemungkinan 6 Hari Sekolah Diterapkan di Jateng

Gus Yasin Angkat Bicara Kemungkinan 6 Hari Sekolah Diterapkan di Jateng

Selasa, 25 November 2025 – 16:12 WIB
Gus Yasin Angkat Bicara Kemungkinan 6 Hari Sekolah Diterapkan di Jateng - JPNN.com Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen menyebut polemik wacana penerapan enam hari sekolah masih dalam tahap kajian.

Dia memastikan belum ada keputusan apa pun terkait perubahan jumlah hari belajar.

Menurutnya, hasil kajian nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pemerintah provinsi menentukan kebijakan.

Baca Juga:

“Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng tetap lima hari atau kembali ke enam hari sekolah,” ujar lelaki yang akrab disapa Gus Yasin di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (25/11).

Dia menjelaskan evaluasi dilakukan salah satunya karena selama berada di sekolah, siswa dianjurkan tidak menggunakan gawai. Kondisi itu mendorong Pemprov Jateng untuk mengkaji kembali efektivitas hari belajar.

“Tahapannya saat ini masih sosialisasi kepada masyarakat dan murid. Kami melakukan kajian, nanti dari evaluasi akan terlihat apakah hasilnya positif atau negatif. Itu yang menjadi bagian dari kajian kami,” katanya.

Baca Juga:

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras menyatakan proses kajian sekolah enam hari masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.

“Kami juga ingin mendengar pendapat masyarakat dan menunggu kajian yang lebih detail mengenai manfaat dan mudaratnya,” ujarnya.

Ramai polemik enam hari sekolah di Jateng, Gus Yasin: keputusan belum diambil.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng Sekolah Gus Yasin taj yasin maimoen sma smk wakil gubernur jateng 6 hari sekolah 5 hari sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU