JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Mensos Matangkan 'Posyandu Reborn', Layanan Publik Bakal Terpadu dalam Satu Titik

Mensos Matangkan 'Posyandu Reborn', Layanan Publik Bakal Terpadu dalam Satu Titik

Selasa, 25 November 2025 – 16:30 WIB
Mensos Matangkan 'Posyandu Reborn', Layanan Publik Bakal Terpadu dalam Satu Titik - JPNN.com Jateng
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah tengah mematangkan konsep Posyandu Reborn yang ditargetkan mulai berjalan tahun depan.

Penyempurnaan dilakukan hingga akhir tahun ini, setelah pihaknya berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Mendagri menyarankan untuk memanfaatkan Posyandu. Posyandu itu pos pelayanan terpadu yang nantinya dilengkapi enam standar pelayanan minimal pendidikan, kesehatan, perumahan, ketertiban, infrastruktur, dan sosial,” ujar lelaki yang akrab disapa Gus Ipul seusai Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (25/11).

Baca Juga:

Dia menjelaskan revitalisasi Posyandu akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dalam satu titik. Keluhan warga dapat langsung disampaikan dan ditindaklanjuti oleh petugas yang ditempatkan di Posyandu.

“Lebih penting lagi, datanya bisa langsung diinput dan segera kami kirim ke BPS (Badan Pusat Statistik, red) untuk diolah,” katanya.

Gus Ipul menyebut program ini tidak membentuk lembaga baru. Posyandu yang sudah berjalan hanya akan dilengkapi fungsi tambahan sesuai enam standar pelayanan minimal (SPM) tersebut.

Baca Juga:

“Selama ini Posyandu lebih kuat di layanan kesehatan, seperti penimbangan balita. Ke depan, Posyandu menjadi tempat berkumpulnya pendamping, relawan, dan petugas lain tanpa mengubah kelembagaan yang ada,” ujarnya. (ink/jpnn)

Tahun depan Posyandu Reborn akan diluncurkan, pelayanan tak hanya soal timbang balita.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang mensos posyandu gus ipul syaifullah yusuf posyandu reborn

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU