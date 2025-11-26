TKI Asal Temanggung Hilang 20 Tahun di Malaysia, Ditemukan Masih Hidup, Pemkab Bergerak

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Kabar mengejutkan datang dari keluarga TKI asal Desa Mergowati, Kecamatan Kedu. Seni (47), yang hilang kontak selama 20 tahun di Malaysia, ternyata ditemukan masih hidup setelah diduga mengalami penyiksaan oleh majikannya.

Pemerintah Kabupaten Temanggung bergerak cepat memfasilitasi penerbitan paspor bagi keluarga untuk menjemputnya.

Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan Pemkab siap mengawal kasus yang memilukan ini hingga tuntas.

“Pemkab telah memfasilitasi pembuatan paspor bagi putra korban, Riki Alvian, dan satu keponakan bernama Lilin,” kata Agus di Temanggung, Selasa.

Riki dan Lilin sudah menjalani proses pembuatan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Temanggung. Dokumen itu menjadi syarat keberangkatan mereka menuju Malaysia untuk bertemu langsung dengan Seni yang kini berada dalam perlindungan KBRI.

“Terima kasih sudah membantu kami membuat paspor. Kami ingin segera menemui Ibu Seni,” ujar Riki dengan nada emosional.

Keluarga mengaku sempat tak percaya saat mendengar kabar bahwa Seni, yang 20 tahun tak memberikan kabar, ternyata masih hidup. Lilin menuturkan awal kepergian bibinya ke Malaysia hanyalah untuk bekerja.

Dalam dua dekade itu, keluarga sudah menempuh berbagai cara untuk mencari jejak Seni dari mengirim surat, menelusuri alamat majikan, hingga mengontak pihak-pihak yang mungkin mengetahui keberadaannya. Namun semuanya buntu.