Isu Pemakzulan Ketum PBNU, Gus Ipul Serahkan ke Para Ulama

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons isu pemakzulan terhadap Ketua Umum Yahya Cholil Staquf.

Gus Ipul mengaku belum menerima informasi resmi mengenai hasil pertemuan antara Yahya Cholil Staquf dan para alim ulama Nahdlatul Ulama (NU).

“Belum tahu, saya terus terang belum tahu hasilnya,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (25/11).

Dia menegaskan seluruh keputusan akan diserahkan kepada para ulama NU dan dirinya akan mengikuti apa pun hasilnya.

“Begini, kalau saya tetap menyerahkan kepada para ulama. NU ini, kan, pimpinannya para ulama, ya kami ikuti saja,” kata mantan Wali Kota Pasuruan itu.

Dia juga belum mengetahui apakah Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar sudah menerima laporan terkait pertemuan tersebut.

“Belum tahu, saya belum ketemu Rais Aam. Nanti kami lihat ya, pasti ada tindak lanjutnya,” ujar Menteri Sosial tersebut.

Sebelumnya, PBNU menggelar rapat bersama alim ulams dan menyepakati tidak adanya pemakzulan terhadap Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dari posisi ketua umum. Rapat tersebut dihadiri sekitar 50 ulama NU.