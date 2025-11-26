Nicholas Muncul ke Publik, Janjikan Pengembalian Dana Koperasi BLN Rp 2,1 Triliun

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polemik dana Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) belum terselesaikan. Meski demikian, BLN menjanjikan pengembalian dana anggota dan penyerta modal dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun.

Setelah lama tidak muncul sejak polemik bergulir, Nicholas Nyoto Prasetyo akhirnya tampil ke publik didampingi kuasa hukumnya, Herry Darmawan. Nicholas menyebut bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai ketua pengurus BLN.

“Rapat tahunan sudah digelar. Saya sebagai pengurus lama telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan diterima anggota. Masa jabatan saya berakhir dan secara demokratis telah terpilih pengurus baru,” katanya di Semarang, Rabu (26/11).

Posisi ketua pengurus kini diisi Agus Widarta untuk periode 2025-2030. Nicholas menyampaikan dirinya dipercaya sebagai pengawas guna mempercepat penyelesaian kewajiban koperasi.

BLN juga membentuk Komite Penyelesaian Kewajiban serta menunjuk tim legal baru. Langkah itu disebut sebagai upaya mempercepat penataan perusahaan di bawah koperasi.

“Supaya langkah yang diambil pengurus lebih cepat dan tepat, dan seluruh kewajiban kepada anggota dapat diselesaikan secara terukur dan terstruktur,” ujarnya.

Nicholas menjelaskan BLN tidak dapat memenuhi hak anggota pada Maret 2025 karena sejumlah faktor.

“Unit-unit usaha belum memberikan kontribusi maksimal. Bahkan akhir-akhir ini banyak direksi yang tidak kooperatif, dipanggil tidak datang, dimintai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan juga tidak memberikan,” ujarnya.