JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Gus Yahya Dikabarkan Sudah tak Jadi Ketum PBNU, Begini Respons Kiai Sepuh di Semarang:

Gus Yahya Dikabarkan Sudah tak Jadi Ketum PBNU, Begini Respons Kiai Sepuh di Semarang:

Rabu, 26 November 2025 – 19:55 WIB
Gus Yahya Dikabarkan Sudah tak Jadi Ketum PBNU, Begini Respons Kiai Sepuh di Semarang: - JPNN.com Jateng
Rais Syuriyah PWNU Jateng Ubaidillah Shodaqoh. Foto: Akun Instagram @pondokbugenalitqon_semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polemik pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus bergulir dan mendapat respons dari kalangan kiai sepuh.

Terbaru, beredar Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Surat edaran yang ditandatangani Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir itu diterbitkan di Jakarta.

Baca Juga:

Dokumen tersebut ditujukan kepada Pengurus Besar Pleno, Pengurus Wilayah NU se-Indonesia, Pengurus Cabang NU se-Indonesia, serta Pengurus Cabang Istimewa NU sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Keputusan tersebut turut memicu respons dari sejumlah kiai. Pengasuh Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon Semarang sekaligus Rais Syuriyah PWNU Jateng Ubaidillah Shodaqoh menyatakan belum dapat memberikan tanggapan karena masih menunggu informasi lengkap.

“Saya belum membaca (putusan pemberhentian Gus Yahya, red). Belum saget (bisa, red) merespons,” ujar Kiai Ubaid, sapaan karibnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (26/11).

Baca Juga:

Meski begitu, Kiai Ubaid menilai tarik menarik di pucuk pimpinan PBNU yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar.

“Ya itu dinamika jam‘iyah, jadi ya biasa. Kalau ada persoalan, ya diselesaikan di PBNU. Ada mustasyar, ada mekanismenya,” ujarnya.

Polemik pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus bergulir dan mendapat respons dari kalangan kiai sepuh.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Gus Yahya pbnu ketum pbnu kiai sepuh Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU