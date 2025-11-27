Udinus-Bank Jateng Luncurkan ‘PINTAR ASN’, Program Kredit Pendidikan untuk ASN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang membuat gebrakan baru di dunia pendidikan. Bersama Bank Jateng, kampus ini resmi meluncurkan program kredit pendidikan bertajuk PINTAR ASN, yang ditujukan untuk membantu para aparatur sipil negara (ASN) melanjutkan studi di semua jenjang.

Peluncuran program ini diluncurkan pada Wisuda ke-86 Udinus di Rama Shinta Ballroom Hotel Patra Semarang, Rabu (26/11). Momen itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Rektor Udinus Prof. Pulung Nurtantio Andono, dan jajaran Bank Jateng.

“Wisuda hari ini berjalan lancar, dan kami menandai momentum ini dengan kerja sama resmi bersama Bank Jateng. Mereka menjadi partner kami dalam menyediakan kredit pendidikan khusus ASN,” ujar Rektor Pulung.

Dia menekankan bahwa program ini menjadi yang pertama di Indonesia. ASN bisa memanfaatkan kredit PINTAR ASN untuk kuliah di Udinus pada jenjang apa pun, mulai D3, S1, S2, hingga S3.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bank Jateng. Skema ini akan membantu banyak ASN di Jawa Tengah untuk meningkatkan pendidikan mereka melalui Udinus,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo menegaskan maksud dari nama program tersebut adalah Pembiayaan Intelektual Negeri, Transparan, Aman, dan Relevan.

“Komitmen kami jelas. Udinus dan Bank Jateng menyediakan akses kredit pendidikan yang aman dan terjangkau bagi ASN dan keluarganya,” kata Eko.

Program ini membawa slogan Solusi Cerdas untuk Pembiayaan Pendidikan ASN dan Keluarga, yang menyasar potensi lebih dari 363 ribu ASN di Jawa Tengah.