PLN Jamin Keselamatan Warga Tinggal di Bawah SUTET, Ini Penjelasannya

jateng.jpnn.com, BATANG - Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan transmisi listrik tegangan tinggi atau tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

Langkah sosialisasi dilakukan untuk membongkar mitos tentang radiasi berbahaya dari SUTT dan SUTET di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 4 (PLN UPP JBT 4) Ainanto Nindyo memaparkan proses penyaluran listrik, ruang bebas, jarak aman transmisi serta aktivitas yang diperbolehkan di sekitar tower tegangan tinggi.

“Kami menyoroti masih banyak isu terkait kesehatan dan keselamatan saat berada di dekat tower SUTT atau SUTET. Melalui sosialisasi ini kami ingin menumbuhkan rasa aman dan percaya diri warga bahwa keberadaan tower tidak berbahaya. Justru penting untuk menjaga pasokan listrik yang andal bagi masyarakat,” ujar Ainanto dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 100 warga dari dua desa yang berada di sepanjang jalur SUTT, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta narasumber dari kalangan praktisi kesehatan.

“Kampanye ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Kami ingin warga tahu bahwa PLN hadir bukan hanya untuk membangun, tetapi juga mendengarkan dan memastikan keamanan bersama,” ujarnya.

Ainanto menyebut pentingnya meluruskan informasi keliru mengenai bahaya tinggal di sekitar tower transmisi.

Pihaknya menghadirkan tenaga medis untuk menjelaskan konsep ruang aman dan ruang bebas, serta menegaskan bahwa aktivitas warga tetap aman selama mengikuti ketentuan jarak yang telah diatur pemerintah.