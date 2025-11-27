Polda Jateng Ungkap Babak Baru Kasus Dosen Untag Tewas di Hotel

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 12:40 WIB
Direskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri kematian seorang dosen Untag Dwinanda Linchia Levi di sebuah kamar penginapan kawasan Telaga Bodas, Kota Semarang, memasuki babak baru. Polda Jawa Tengah resmi menaikkan status penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan keputusan itu diambil setelah gelar perkara yang dilakukan tim penyidik.

“Status penanganannya sudah naik ke penyidikan,” ujarnya, Rabu (26/11).

Meski begitu, penyidik belum menetapkan tersangka. Namun, seorang polisi berpangkat AKBP dengan nama Basuki sudah diamankan dan diperiksa intensif. Dia disebut sebagai terduga pelaku dalam dugaan tindak pidana yang menyebabkan dosen itu meregang nyawa.

“Untuk jeratannya berkaitan dengan Pasal 359 KUHP, kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia,” kata Dwi.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak tiga kali, serta mengamati rekaman CCTV di lokasi penginapan.

Selain itu, penyidik masih menunggu hasil autopsi dari RS dr Kariadi Semarang untuk memastikan penyebab kematian.

“Untuk dugaan unsur pidana lain masih menunggu perkembangan,” tambahnya.

