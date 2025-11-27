TKI Asal Temanggung Korban Perdagangan Orang Terkuak Setelah 20 Tahun, Gubernur Luthfi Turun Tangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat merespons kabar ditemukannya Seni, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Temanggung yang hilang selama dua dekade di Malaysia.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu memastikan kondisi perempuan asal Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, tersebut dalam keadaan sehat.

“Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan dubes. Pendampingan hukum sudah diberikan untuk Bu Seni. Sekarang dalam perlindungan kedutaan,” ujar Luthfi di Semarang, Rabu (26/11).

Kabar ditemukannya Seni mengejutkan publik. Perempuan yang berangkat menjadi TKI pada 2004 itu lenyap kontak hanya enam bulan setelah tiba di Malaysia.

Dia sempat mengirim kabar bahwa dirinya bekerja tanpa digaji dan mengalami penganiayaan majikan, sebelum komunikasi benar-benar terputus. Dua puluh tahun kemudian, identitasnya muncul kembali lewat pengungkapan kasus perdagangan orang oleh Kepolisian Diraja Malaysia.

Luthfi memastikan Pemprov Jateng terus memantau perkembangan kasus tersebut. Dia telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Malaysia untuk memastikan keselamatan Seni, termasuk kesehatan fisik dan kondisi psikologisnya.

“Keluarga saya imbau tenang. Beliau aman, sehat, dan dalam pengawasan kedutaan. Pemprov akan mengupayakan pemulangan secepatnya,” tegasnya.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Indra Hermono membenarkan bahwa Seni kini berada dalam perlindungan KBRI dan masih menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Diraja Malaysia.