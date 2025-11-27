Program MBG Disosialisasikan di Desa Tegalrejo Magelang, Dipastikan Gizi Tepat Sasaran

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Program Makan Bergizi (MBG) menyapa warga Desa Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Sosialisasi yang digelar pada Selasa (25/11) itu merupakan kerja bareng Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ratusan warga memadati lokasi untuk mengikuti pemaparan langsung soal program yang disebut bakal menjadi salah satu pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach hadir dan memberikan penekanan bahwa program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi mengedukasi keluarga tentang pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

“Menu diawasi, prosesnya dipantau, lalu dievaluasi secara rutin. Kami ingin MBG benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan perubahan nyata,” ujar Nafa di hadapan warga.

Nafa menyebut peningkatan pemahaman masyarakat soal gizi adalah kunci keberlanjutan program. Menurutnya, informasi gizi yang baik akan memperkuat partisipasi warga dan mencegah program hanya berhenti pada pembagian makanan.

Dari BGN, Tenaga Ahli Teguh Suparngadi ikut memerinci arah besar program. Dia menegaskan MBG dirancang dengan empat prinsip utama, yakni pemenuhan energi, keseimbangan zat gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Ini bukan program asal kenyang,” ucap Teguh. “Menu sudah disusun sesuai kebutuhan anak-anak dan kelompok rentan. Masyarakat juga kami dorong aktif mengirim masukan atau keluhan melalui kanal resmi supaya pelaksanaannya makin akuntabel.”

Kepala Desa Tegalrejo Agung Prambodo menilai manfaat program tidak berhenti pada aspek gizi semata. Menurutnya, adanya MBG ikut menggerakkan roda ekonomi desa karena bahan pangan dipasok oleh pelaku usaha lokal.