Gerak-gerik Saksi Kunci Kematian Dosen Untag Terekam CCTV

Kamis, 27 November 2025 – 18:40 WIB
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus kematian Dwinanda Linchia Levi (35), dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, mulai menemukan titik terang.

Polda Jawa Tengah memastikan status kasus telah naik ke tahap penyidikan, meski penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Dosen Levi ditemukan tak bernyawa di sebuah kos-hotel di Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pada Senim (17/11).

Korban ditemukan tewas sekamar dengan AKBP Basuki, perwira menengah Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah. Namun hingga kini, polisi masih menelusuri berbagai bukti, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan telah mengantongi tangkapan layar CCTV yang merekam gerak-gerik di sekitar tempat kejadian perkara.

“Kami sudah mendapatkan tangkapan layarnya. Tentunya ini menjadi masukan bagi penyidik untuk mengungkap peristiwa ini. Meski hanya tangkapan layar, itu dapat memperlihatkan situasi lingkungan di sekitar hotel,” ujarnya di Mapolda Jateng, Kamis (27/11).

Menurutnya, pola keluar-masuk seseorang di area tersebut bisa menjadi bagian rangkaian peristiwa yang dapat disusun menjadi kronologi. Selain CCTV, penyidik juga masih menunggu hasil analisis swab lantai dan temuan lain dari olah tempat kejadian perkara.

“Swab di lantai masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik. Ini membutuhkan waktu karena prosesnya saintifik,” katanya.

Polisi mendalami gerak-gerik saksi kunci kematian dosen Untag Semarang yang terekam CCTV.
