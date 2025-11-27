Evolusi Jari, Buku Baru Saur Hutabarat yang Menyentil Kekuasaan & Martabat Manusia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Di tengah arus digital yang makin deras, manusia kerap bekerja lebih cepat daripada kemampuan untuk merenung.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting mengenai pengendalian pikiran sendiri, atau justru dikendalikan oleh layar yang disentuh setiap hari.

Pertanyaan inilah yang menjadi napas buku Evolusi Jari, karya kolaborasi jurnalis senior Saur Hutabarat dengan prompt dan context engineer Ikhwan Syaefulloh.

Buku ini menyatukan pengalaman empat dekade Saur di dunia jurnalistik dengan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan.

“Alat boleh berkembang, dari pena sampai AI, tapi akal budi manusialah yang tetap menentukan arah. Menulis itu urusan jari, tapi memutuskan apa yang layak ditulis adalah kerja nalar,” ujar Saur, Kamis (27/11).

Lewat kumpulan opini yang diolah bersama teknologi, buku ini mengajak pembaca menimbang ulang berbagai fenomena sosial, mulai dari kekuasaan, moralitas publik hingga persoalan martabat manusia.

Satu di antara refleksi penting menyoroti bagaimana kekuasaan dapat membutakan seseorang.

“Kekuasaan itu aneh. Di satu titik, ia bisa membuat orang merasa tahu segalanya, padahal justru kehilangan dirinya sendiri,” kata Saur.