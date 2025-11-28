JPNN.com

Menjelang Libur Akhir Tahun, Kebutuhan Transportasi di Semarang Meningkat

Jumat, 28 November 2025 – 12:15 WIB
Chief Marketing Officer PT Blue Bird Monita Moerdani dan General Manager Bluebird Group Jateng dan DIY Wahyu Tri Cahyono di tengah armada Blue Bird. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kunjungan wisata ke Kota Semarang, Jawa Tengah secara historis naik lebih dari 30 persen.

Lonjakan tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan transportasi yang andal, terutama di tengah tantangan mobilitas seperti kemacetan dan keterbatasan lahan parkir pada akhir pekan maupun musim liburan.

Menanggapi meningkatnya mobilitas masyarakat, Bluebird Group menyatakan memperkuat upaya penyediaan layanan transportasi di Kota Semarang.

Selama lebih dari 17 tahun beroperasi di kota ini, perusahaan tersebut mengandalkan standarisasi armada, pengemudi yang bersertifikasi, serta layanan berbasis aplikasi untuk memudahkan akses transportasi, mulai dari taksi, rental mobil dan bus hingga shuttle antarkota.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Monita Moerdani mengatakan tiap kota memiliki karakteristik mobilitas yang berbeda sehingga perusahaan harus menyesuaikan layanan.

“Memahami kebutuhan spesifik Semarang menjadi kunci utama. Keragaman pola permintaan, baik dari warga lokal maupun wisatawan, membantu kami merancang layanan yang lebih responsif,” ujarnya, Jumat (27/11).

Layanan yang tersedia di Semarang mencakup Bluebird (taksi reguler) untuk perjalanan harian, Goldenbird untuk layanan sewa mobil per jam atau harian serta Cititrans sebagai shuttle antarkota dan antarpovinsi bagi pelanggan yang mudik atau berlibur ke berbagai daerah di dalam dan luar Jawa Tengah.

General Manager Bluebird Group Jateng dan DIY Wahyu Tri Cahyono menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan di Semarang terus meningkat.

Bluebird dan Cititrans menyediakan kebutuhan transportasi di Semarang ketika menjelang libur akhir tahun.
