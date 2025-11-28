Polisi Ditembaki Saat Gerebek Sarang Narkoba Pekalongan, 28 Pil Alprazolam & Pistol Diamankan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 28 butir psikotropika jenis Alprazolam diamankan dalam penggerebekan sarang narkoba di Pekalongan, Jawa Tengah.

Selain itu, polisi juga mengamankan sepucuk Airsoft Gun merek Baretta tipe M84, dua bilah senjata tajam (sajam).

Dari penggerebekan yang diwarnai aksi penembakan itu, tiga orang berinisial A, KA, dan MA turut diamankan.

“Dari penangkapan ini, petugas menyita 28 butir obat jenis Alprazolam,” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Jumat (28/11).

Dalam pemeriksaan, KA mengaku memperoleh obat terlarang itu dari seseorang berinisial A.

Berdasarkan pengakuan tersebut, tim bergerak ke rumah A di wilayah Pekalongan. Namun setibanya di lokasi, polisi justry disambut perlawanan.

“Saat anggota kami tiba, tiba-tiba kelusr beberapa orang dari rumah tersebut, dan salah satunya membawa senjata apu. Terjadi penembakan ke arah petugas,” kata Kombes Artanto.

Peluru diarahkan ke mobil yang digunakan anggota, menghantam kaxa depan kiri hingga pecah. Tidak ada petugas yang terluka karena berhasil menghindar.