Servis Motor Gratis Diserbu Warga, Peserta PKW Dimy Motor Demak Tunjukkan Aksi Nyata di Grobogan

jateng.jpnn.com, DEMAK - Suasana Bengkel Sinar Jaya di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Sabtu (29/11/2025), tampak jauh lebih ramai dari biasanya.

Puluhan sepeda motor mengular di depan bengkel. Warga datang sejak pagi untuk memanfaatkan layanan servis gratis yang digagas peserta Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) LKP Dimy Motor Demak.

Pimpinan LKP Dimy Motor Muhammad Dimyati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Project Based Learning (PjBL), metode pembelajaran berbasis proyek yang kini menjadi tren pendidikan vokasi.

Melalui program ini, peserta kursus langsung terjun memberikan layanan servis kepada masyarakat sekaligus mengelola bengkel rintisan.

“Peserta kursus menangani motor milik warga secara langsung. Ini aplikasi nyata dari materi yang mereka pelajari selama tiga bulan. Selain praktik, kegiatan ini juga bentuk bakti sosial kami kepada masyarakat,” ujar Dimy.

Program PKW ini terselenggara berkat kerja sama antara Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen RI serta platform digital BEMO, layanan bengkel online. Para peserta merupakan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) dengan usia maksimal 25 tahun.

Meski tidak memungut biaya servis, peserta tetap mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Mereka juga memperoleh paket stimulan berupa peralatan dasar serta sedikit modal usaha untuk memulai bengkel sendiri.

“Yang mahal itu ilmunya. Peralatan dan modal usaha kami berikan sebagai pendorong agar mereka berani membuka usaha mandiri,” tambah Dimy.