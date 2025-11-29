Lukisan Feminin hingga Instalasi 'Wara' Pikat Pengunjung
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puluhan pengunjung memadati Gedung Oudetrap, kawasan Little Netherlands Kota Semarang, Jumat (28/11) malam.
Mereka menikmati puluhan lukisan yang terpajang rapi di dinding, disertai instalasi-instalasi seni yang memenuhi sejumlah sudut ruangan.
Suasana pameran terasa hidup, pengunjung lalu-lalang, berhenti memotret karya, berdiskusi kecil, hingga duduk menikmati instalasi yang disajikan.
Pameran mahasiswa Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang itu bertema 'Wara' berlangsung mulai Jumat (28/11) hingga Minggu (30/11).
Satu di antara pengunjung, Nindi Aprilia Maresca mengaku datang setelah mendapat kabar sepupunya.
Dia menilai karya-karya yang ditampilkan menarik dan memberikan pengalaman visual tersendiri.
“Sebenarnya aku kenal dari sepupu, terus diundang ke sini. Aku cukup suka seni-seni seperti ini. Banyak lukisan, jadi sekalian cuci mata,” ujarnya, Jumat (28/11) malam.
Nindi datang berdua dengan temannya. Tawaran karya seni ini membuatnya sulit untuk tidak memuji. Hampir keseluruhan karya, menurutnya adalah hasil yang terbaik.
Dari lukisan feminin hingga instalasi, pameran “Wara” mencuri perhatian pengunjung di Oudetrap Little Netherlands Semarang.
