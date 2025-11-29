Lukisan Feminin hingga Instalasi 'Wara' Pikat Pengunjung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puluhan pengunjung memadati Gedung Oudetrap, kawasan Little Netherlands Kota Semarang, Jumat (28/11) malam.

Mereka menikmati puluhan lukisan yang terpajang rapi di dinding, disertai instalasi-instalasi seni yang memenuhi sejumlah sudut ruangan.

Suasana pameran terasa hidup, pengunjung lalu-lalang, berhenti memotret karya, berdiskusi kecil, hingga duduk menikmati instalasi yang disajikan.

Pameran mahasiswa Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang itu bertema 'Wara' berlangsung mulai Jumat (28/11) hingga Minggu (30/11).

Satu di antara pengunjung, Nindi Aprilia Maresca mengaku datang setelah mendapat kabar sepupunya.

Dia menilai karya-karya yang ditampilkan menarik dan memberikan pengalaman visual tersendiri.

“Sebenarnya aku kenal dari sepupu, terus diundang ke sini. Aku cukup suka seni-seni seperti ini. Banyak lukisan, jadi sekalian cuci mata,” ujarnya, Jumat (28/11) malam.

Nindi datang berdua dengan temannya. Tawaran karya seni ini membuatnya sulit untuk tidak memuji. Hampir keseluruhan karya, menurutnya adalah hasil yang terbaik.