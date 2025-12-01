Spatial Infra ConEx 2026 Diluncurkan, AHY: Penataan Ruang Harus Lebih Terarah dan Adaptif

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dalam kebijakan penataan ruang nasional saat peluncuran Spatial Infra ConEx 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Forum internasional tersebut akan menjadi ruang kolaborasi untuk merumuskan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang lebih berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa penataan ruang Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan iklim, pertumbuhan wilayah yang cepat, hingga meningkatnya kebutuhan infrastruktur.

"Kondisi itu membuat pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu bekerja lebih terarah, berbasis data, serta memperkuat sinergi agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran," ujarnya saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip) belum lama ini.

Agus menyebut pembangunan infrastruktur berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu resilience (ketangguhan), prosperity (kesejahteraan), dan sustainability (keberlanjutan).

Ketiga prinsip ini dinilai menjadi fondasi untuk membangun ketahanan wilayah dan memastikan pembangunan mampu menghadapi tantangan jangka panjang.

Para peserta diajak melihat urgensi infrastruktur yang tahan bencana, mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan semakin sering berhadapan dengan dampak perubahan iklim.

"Infrastruktur yang adaptif dan aman pun dinilai menjadi kebutuhan mendesak," kata Ketua Umum Partai Demokrat ini.