Operasi Zebra Candi 2025: 512 Kecelakaan, 12 Nyawa Melayang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Selama 13 hari Operasi Zebra Candi 2025 digelar, Polda Jateng mencatat 512 kecelakaan yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten.

Angka itu menggambarkan betapa kerasnya tantangan menjaga keselamatan berlalu lintas, bahkan ketika operasi penertiban sedang berlangsung.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa dari ratusan insiden tersebut, 12 di antaranya berakhir dengan korban meninggal dunia.

Kondisi ini disebutnya sebagai alarm serius, terutama bagi kelompok usia muda yang tercatat paling sering melanggar sekaligus paling banyak terlibat kecelakaan.

Selama periode 17-29 November 2025, polisi mendata 44.686 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah itu, 12.027 pelanggar dijatuhi sanksi tilang melalui ETLE maupun manual, sementara sisanya hanya diberi teguran.

Sekitar 77 persen pelanggar berasal dari kelompok usia 16-35 tahun, usia yang selama ini identik dengan mobilitas tinggi, tetapi ternyata juga paling rentan abai aturan.

“Pengendara usia muda menjadi kelompok yang paling sering terlibat dalam kecelakaan,” ujar Artanto.

Menurutnya, tren tersebut harus dibaca sebagai peringatan agar generasi produktif lebih sadar risiko saat berkendara.