JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kota Semarang Kucurkan Rp 500 Miliar untuk Mengatasi Banjir pada 2026

Kota Semarang Kucurkan Rp 500 Miliar untuk Mengatasi Banjir pada 2026

Senin, 01 Desember 2025 – 18:22 WIB
Kota Semarang Kucurkan Rp 500 Miliar untuk Mengatasi Banjir pada 2026 - JPNN.com Jateng
Ilustrasi warga beraktivitas di tengah banjir yang menerjang Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengusulkan senilaj Rp 500 miliar untuk penanganan banjir pada 2026.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa penanganan banjir menjadi prioritas utama karena masuk dalam tema pembangunan tahun ini, yakni ketahanan pangan dsn lingkungan.

“Banjir termasuk masalah lingkungan yang harus diselesaikan. Nah, sehingga ini menjadi fokus,” ujar Agustina di Kantor Gubernur Jateng, Senin (1/12).

Baca Juga:

Anggaran setengah triliun rupiah tersebut lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 300 miliar.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan efisiensi di berbagai pos belanja, termasuk makan-minum, listrik dan WiFi. Pasalnya sebagian bedar pekerjaan dapat dilakukan secara daring

Menurutnya, banjir menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Aktivitas masyarakat lumpuh, warung tutup, dan arus lalu lintas tersendat, termasuk akses menuju sekolah.

Baca Juga:

“Tantangannya adalah bagaimana air yang datang itu bisa segera hilang. Air dari wilayah kabupaten, kota kanan kiri maupun dari daerah atas harus cepat mengalir,” katanya.

Meski begitu, Agustina menilai banjir tetap berpotensi terjadi setiap tahun sebagai dampak fenomena alam.

Tahun depan, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan banjir di Kota Semarang menjadi Rp 500 miliar.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bmkg jateng semarang banjir hujan Wali Kota Semarang agustina wilujeng pramestuti januari

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU