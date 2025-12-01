Bencana di Sumatra, Pemprov Jateng Kirim Bantuan dan Sukarelawan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng memberangkatkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1,3 miliar untuk membantu penanganan bencana di Sumatra. Rombongan sukarelawan dan logistik dilepas dari halaman Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Senin (1/12).

Bantuan itu mencakup sandang, pangan, serta obat-obatan dengan nilai lebih dari Rp950 juta. Baznas Jateng menyumbang Rp225 juta dan Korpri Jateng menambah Rp125 juta, sehingga total bantuan yang dihimpun mencapai Rp1.300.306.597.

Dukungan berasal dari berbagai lembaga, mulai dari PMI, RS Telogorejo, BPR BKK Jateng, Jamkrida, Petro Energi, Tirta Utama, hingga sejumlah BUMD.

Untuk memperkuat operasi kemanusiaan ini, Pemprov Jateng mengirim enam truk logistik, tiga unit double cabin, satu ambulans, kendaraan dapur umum, alat penjernih air, motor trail, serta peralatan kesehatan lainnya. Sebanyak 40 personel dari BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan ikut diberangkatkan untuk bertugas selama dua pekan.

Tim medis diterbangkan lebih dulu lewat jalur udara, sementara logistik berat bergerak melalui darat.

Gubernur Ahmad Luthfi menyebut misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah dan masyarakat Jateng.

“Ini pengabdian kami untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana,” ucapnya.

Dia menekankan pentingnya konsolidasi cepat bagi tim udara saat tiba di lokasi, serta mengingatkan tim darat agar mengutamakan keselamatan.