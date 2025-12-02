JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah, Selasa (2/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

Cuaca Jawa Tengah, Selasa (2/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

Selasa, 02 Desember 2025 – 08:20 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Selasa (2/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat - JPNN.com Jateng
Cuaca di Jawa Tengah hari ini, Selasa (2/12) ,hujan lebat mengintai sejumlah daerah. Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang melaporkan cuaca Jawa Tengah di hampir seluruh kabupaten/kota berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat, lengkap dengan peringatan bencana hidrometeorologi pada Selasa (2/120.

Pada pagi hari, sejumlah wilayah masih cerah berawan. Namun memasuki siang hingga awal malam, hujan diprediksi turun secara meluas, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. BMKG mengingatkan peluang hujan sedang–lebat, disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah.

BMKG menekankan potensi dampak berupa banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, pohon tumbang, hingga genangan air.

Baca Juga:

Angin umumnya bertiup dari barat–utara dengan kecepatan 10–30 km/jam, kelembapan udara mencapai 60–95 persen, dan suhu berkisar 18–32 derajat celcius.

Berikut kondisi cuaca hari ini lengkap di seluruh daerah yang dipantau BMKG:

Hujan Ringan-Sedang

Baca Juga:

Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Surakarta, Pemalang, Brebes, Semarang, Pekalongan, Tegal. 

Hujan Sedang-Lebat

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa 2 Desember 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU