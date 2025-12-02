Cuaca Jawa Tengah, Selasa (2/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang melaporkan cuaca Jawa Tengah di hampir seluruh kabupaten/kota berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat, lengkap dengan peringatan bencana hidrometeorologi pada Selasa (2/120.

Pada pagi hari, sejumlah wilayah masih cerah berawan. Namun memasuki siang hingga awal malam, hujan diprediksi turun secara meluas, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. BMKG mengingatkan peluang hujan sedang–lebat, disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah.

BMKG menekankan potensi dampak berupa banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, pohon tumbang, hingga genangan air.

Angin umumnya bertiup dari barat–utara dengan kecepatan 10–30 km/jam, kelembapan udara mencapai 60–95 persen, dan suhu berkisar 18–32 derajat celcius.

Berikut kondisi cuaca hari ini lengkap di seluruh daerah yang dipantau BMKG:

Hujan Ringan-Sedang

Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Surakarta, Pemalang, Brebes, Semarang, Pekalongan, Tegal.

Hujan Sedang-Lebat