Filosofi #CantikdariHati Mengantarkan Immoderma Meraih Vitaran Excellence Award 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jejak perjalanan Immoderma dalam dunia estetika mendapatkan pengakuan. Klinik yang dikenal dengan pendekatan perawatan penuh empati itu meraih Vitaran Excellence Award 2025 dalam ajang Vitaran Aesthetics Summit di Pullman Jakarta Central Park, 14 November 2025.

Penghargaan diserahkan langsung kepada dr. Rr Sekar Putri A, yang hadir mewakili seluruh tim Immoderma.

Prestasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas pelayanan Immoderma yang tidak hanya berorientasi pada tampilan luar, tetapi juga mengedepankan integritas medis, kejujuran, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

dr. Sekar menyebut penghargaan itu bukan sekadar simbol prestasi, tetapi penanda konsistensi timnya menjaga standar layanan.

“Kami tidak hanya mengejar penghargaan, kami mengejar kepercayaan. Kami tidak hanya mempercantik wajah, kami merawat rasa percaya diri,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima JPNN Jateng, Selasa (2/12).

Vitaran Excellence Award diberikan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Immoderma menyediakan produk skincare premium dengan efisiensi skala yang dinilai signifikan. Efisiensi ini memungkinkan klinik memberikan harga layanan yang lebih terjangkau, tanpa mengurangi kualitas bahan maupun prosedur.

Baca Juga: Immoderma Sebarkan Energi Positif Melalui Kampanye Cantik dari Hati

Pendekatan tersebut selaras dengan misi Immoderma yang membuka akses perawatan estetika premium kepada lebih banyak kalangan.

"Kami menilai bahwa kepercayaan diri adalah hak semua orang, bukan hanya yang mampu membayar mahal," ujar dr. Sekar.