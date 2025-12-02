Juliyatmono Sentil Daerah yang Lamban Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya

jateng.jpnn.com - Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono buka suara soal persoalan klasik dalam urusan pelestarian cagar budaya.

Menurutnya, kelembagaan di daerah masih lemah, bahkan cenderung mandek, terutama soal pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang menjadi tulang punggung pelestarian warisan sejarah.

Pernyataan itu dia lontarkan saat ikut kunjungan kerja Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (27/11).

Juliyatmono mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sudah terang-terangan mewajibkan pemerintah daerah membentuk TACB.

Namun, di lapangan kondisinya jauh dari harapan. Masih banyak daerah tanpa TACB yang berfungsi, bahkan ada yang belum membentuk sama sekali.

Situasi ini dinilai berbahaya. Tanpa TACB, proses pengkajian, evaluasi, hingga penetapan cagar budaya berjalan tanpa fondasi keilmuan yang memadai. Akibatnya, kesalahan penanganan bisa saja muncul dan merusak warisan yang seharusnya dilindungi.

Juliyatmono kemudian menyoroti pentingnya pelestarian mustahil kuat tanpa membuka ruang bagi para ahli dan komunitas budaya. Dia mendorong regulasi dipermudah dan partisipasi masyarakat diperluas.

“Ini harus diberi ruang dan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan harus mulai dibuka. Regulasinya dipermudah dan kembali harus melibatkan semua komunitas,” tegasnya.