Cuaca Jawa Tengah, Rabu (3/12), Hujan Lebat di Sejumlah Daerah, Harap Hati-hati

Rabu, 03 Desember 2025 – 09:22 WIB
Prakiraan cuaca Jawa Tengah, Rabu (3/12), sejumlah daerah diguyur hujan lebat. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (3/12) mulai pukul 07.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Hasil pantauan citra satelit menunjukkan wilayah Jateng berada dalam kondisi atmosfer yang labil. Awan-awan konvektif tumbuh cukup masif, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan Jawa Tengah bagian selatan.

Pada pagi hingga siang hari untuk Kota Semarang diprakirakan cerah berawan-berawan. Namun, memasuki sore hingga awal malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah, terutama Semarang bagian barat dan utara.

Angin bertiup dari Barat–Utara dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar 26–32°C, dengan kelembapan mencapai 60–90 persen.

BMKG juga memperingatkan bahwa cuaca di banyak wilayah Jawa Tengah akan jauh lebih ekstrem dibanding Semarang.

Pagi hari masih relatif tenang, didominasi cerah berawan. Namun siang, sore hingga awal malam, sebagian besar wilayah Jateng akan mengalami hujan sedang hingga lebat.

Beberapa wilayah bahkan berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir dan angin kencang, yang dapat memicu banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga puting beliung.

BMKG secara khusus menekankan kewaspadaan untuk daerah pegunungan Jawa Tengah, dataran tinggi, serta wilayah Jateng bagian selatan dan daerah sekitar lainnya.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Rabu 3 Desember 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
