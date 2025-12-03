Wuling Darion Meluncur di Kota Semarang: MPV Futuristik Impian Keluarga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wuling Darion akhirnya resmi diperkenalkan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bertempat Pollux Mall Paragon pada Rabu (3/12) sore, suasana launching mobil tersebut terasa seperti membuka babak baru persaingan MPV (Multi-Purpose Vehicle) di Jawa Tengah.

Mobil ini bukan sekadar wajah baru, Darion membawa dua pilihan tenaga, yakni Electric Vihicle (EV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), yang membuatnya tampil sebagai MPV elektrifikasi paling lengkap.

Darion lahir bukan dari meja perancang, tetapi dari suara konsumen. Selama delapan tahun, Wuling mencatat berbagai keluhan, harapan, dan impian pengguna MPV. Banyak keluarga menginginkan mobil yang lebih besar, lebih nyaman, tetapi tetap punya fleksibilitas untuk aktivitas harian yang semakin dinamis. Dan mereka ingin semuanya dalam satu mobil.

“Sepanjang delapan tahun perjalanan ini, konsumen kami terus menyuarakan kebutuhan akan MPV baru,” kata Brand Communications Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom kepada JPNN.

Dia mengatakan banyak yang merasa ruang MPV sekarang hanya fokus pada fungsi dasar, padahal ada keluarga yang butuh ruang lebih luas dan benar-benar multifungsi.

"Dari kebutuhan itulah Darion dibentuk, mobil dengan dimensi terpanjang dan wheelbase terbesar di segmen medium MPV. Sliding door menjadi fitur yang langsung disorot para orang tua, sebab model pintu seperti ini membuat aktivitas harian, seperti mengantar sekolah, memuat barang, atau keluar-masuk area parkiran sempit, jadi lebih sederhana," ungkapnya.

“Kami hadirkan Darion sebagai paket lengkap untuk keluarga yang ingin EV, ingin PHEV, ingin MPV besar, semuanya tersedia,” kata Brian menambahkan.

Regional Sales Area Wuling Motors Darryl Mario menyebut pasar Semarang dan Jawa Tengah sangat potensial untuk menyerap Darion. Target mereka tak main-main.